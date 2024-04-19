Расставить все точки над «и»: прогноз Таро на неделю с 22 по 28 апреля
Фото, видео: 5-tv.ru
Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.
Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.
Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 22 по 28 апреля.
Основная энергия недели (Карта Таро — Семерка Пентаклей)
Карта Таро — Семерка Пентаклей.
Карта советует правильно распределять свои ресурсы и следить за балансом между работой и отдыхом. На неделе придется фокусироваться на материальной составляющей в большей степени. Не исключены ситуации, когда будет слишком много работы и мало отдачи при этом.
Прогноз финансов недели (Карта Таро — Луна)
Карта Таро — Луна.
В вопросах финансов вероятно отсутствие ясности и даже затуманенное представление о текущих делах. Карта Луна говорит о тайном, скрытном страхе, который может оказать влияние на деньги. Не рекомендуется начинать новые проекты, брать кредиты и инвестировать. Лучше сфокусироваться на тех задачах, которые можно сейчас завершить.
Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Паж Мечей)
Карта Таро — Паж Мечей.
В межличностных отношениях наступило время для серьезного разговора. Карта призывает принять ясное и четкое для себя решение. На неделе будет подходящий период для того, чтобы расставить все точки над i.
Совет на неделю (Карта Таро — Четверка Пентаклей)
Карта Четверка Пентаклей.
Карта призывает нас на предстоящей недели сфокусироваться на накоплении своих сил и ресурсов. Важно стараться не расплескивать свои эмоции, материальные ресурсы. Сама по себе карта достаточно устойчивая.
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