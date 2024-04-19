Расставить все точки над «и»: прогноз Таро на неделю с 22 по 28 апреля

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 22 по 28 апреля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Семерка Пентаклей)

Карта Таро — Семерка Пентаклей. 5-tv.ru

Карта советует правильно распределять свои ресурсы и следить за балансом между работой и отдыхом. На неделе придется фокусироваться на материальной составляющей в большей степени. Не исключены ситуации, когда будет слишком много работы и мало отдачи при этом.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Луна)

Карта Таро — Луна. 5-tv.ru

В вопросах финансов вероятно отсутствие ясности и даже затуманенное представление о текущих делах. Карта Луна говорит о тайном, скрытном страхе, который может оказать влияние на деньги. Не рекомендуется начинать новые проекты, брать кредиты и инвестировать. Лучше сфокусироваться на тех задачах, которые можно сейчас завершить.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Паж Мечей)

Карта Таро — Паж Мечей. 5-tv.ru

В межличностных отношениях наступило время для серьезного разговора. Карта призывает принять ясное и четкое для себя решение. На неделе будет подходящий период для того, чтобы расставить все точки над i.

Совет на неделю (Карта Таро — Четверка Пентаклей)

Карта Четверка Пентаклей. 5-tv.ru

Карта призывает нас на предстоящей недели сфокусироваться на накоплении своих сил и ресурсов. Важно стараться не расплескивать свои эмоции, материальные ресурсы. Сама по себе карта достаточно устойчивая.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенсы дали прогноз на 2024 год.