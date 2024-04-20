«Больше всего за год»: назван крупнейший европейский поставщик вина в РФ

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В прошлом году весь объем винного экспорта Евросоюза в Россию составил 809 миллионов евро.

Среди всех стран Евросоюза Италия стала главнейшим экспортером вина в Россию. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на статистику.

В начале 2024-го Италия поставила в РФ этой продукции более чем на один миллиард рублей. Страна вышла на первое место по экспорту, обогнав Латвию, и вновь достигнув лидерства, как в июле 2014 года. Среди лидеров также стали Испания, Германия и Португалия.

«Больше всего за год, с февраля 2023 года по февраль 2024 года, продажи вина в Россию нарастили Италия — в 2,52 раза, Португалия — в 2,47 раза, Германия — в 2,3 раза, и Польша — в 2,25 раза (до 6,9 миллиона евро за этот февраль)», — говорится в материале агентства.

Согласно итогам, за весь 2023-й объем винного экспорта Евросоюза в Россию составил 809 миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США запретили импорт алюминия и никеля из России.