Игра всему голова: как быстро справится с пережитым стрессом

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Притупить плохие ассоциации после травмирующего события способна любимая всем головоломка.

Игра в тетрис может смягчить эмоциональную нагрузку после пережитого стрессового события. Об этом заявила клинический психолог и нейробиолог из Оксфордского университета Эмили Холмс.

Специалист рассказала о проведенном исследовании, в котором приняли участие 40 человек. Им показали кино о последствиях автомобильных происшествий. Добровольцев разделили на две группы: первой после просмотра предложили сыграть в тетрис через 30 минут, а второй — нет. Согласно результатам, через неделю после эксперимента меньше плохих воспоминаний было у тех, кто переключил свое внимание на игру.

«Это помогает разрушить воспоминания увиденного и услышанного, которые человек успел прочувствовать», — пишет со ссылкой на слова нейробиолога таблоид The Sun.

Психолог Эмили Холмс объяснила, что тетрис влияет на восприятие мозгом сенсорной информации. По этой причине воспоминания, еще не успевшие сформироваться в сознании, могут быть отредактированы. Благодаря этому снижается вероятность развития посттравматического расстройства.

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