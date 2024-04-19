ФСБ задержала москвича, подозреваемого в распространении вируса через Telegram

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Покупателей вредоносного ПО он находил через собственный сайт. Что еще известно?

Силовики пресекли деятельность жителя Москвы, который причастен к распространению вредоносного программного обеспечения (ПО) через мессенджер Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области.

По информации ведомства, 24-летний москвич распространял в Telegram вирус, созданный для «несанкционированного уничтожения, модифицирования и копирования компьютерной информации». Покупателей такого ПО он искал через собственный сайт, они же связывались с продавцом в этом же мессенджере и получали от него файл, ключ активации и видео-инструкцию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ с корыстной целью. Таким образом, мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД России пресекли в марте противоправную деятельность в регионах, изъяв более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться в диверсионной и террористической деятельности.