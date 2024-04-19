«Умерли клетки мозга»: жена Носкова раскрыла его состояние после инсульта

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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Несмотря на болезнь, он продолжает выходить на сцену. Каждый раз это становится для него настоящим испытанием.

Певец Николай Носков продолжает выступать на сцене, несмотря на поражение части клеток головного мозга после перенесенного инсульта. О состоянии артиста рассказала его супруга Марина Носкова в беседе с aif.ru.

Известный исполнитель столкнулся с недугом в 2017 году, однако вот уже около трех лет ведет активную концертную деятельность. За все это время заслуженный артист России отменил выступление лишь один раз — тогда на самочувствии певца сказались длинный перелет, плохая погода и определенные проблемы в коллективе.

«Конечно, такой график — большая нагрузка для него. Но он хочет и может работать. Для творческого человека забвение — это смерть. А востребованность, работа придают сил», — поделилась Марина.

Из-за инсульта полушарие, отвечающее за творчество, к счастью, не пострадало. Поэтому Носков все также хорошо поет и помнит тексты песен. Однако с заучиванием новых есть проблемы. Трудности также наблюдаются и с речью знаменитости.

«А вот читает мало. Ему это сложно, потому что поражен речевой центр. Там умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются. Этот участок мозга поражен, но нейронные связи взаимодействуют. Иногда Колю может „переклинить“ — забывает слова. Поэтому он не дает интервью», — призналась собеседница издания.

Выступление почти каждый раз становится испытанием для Носкова, но он остается полон идей и стремлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пьеха раскрыл подробности состояния тяжелобольного Носкова.