Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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При каких патологиях соблюдение Великого поста нанесет вред здоровью?

Врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова рассказала, в каких случаях ни в коем случае нельзя продолжать соблюдать Великий пост, который сейчас проходит в России и других православных государствах.

В это время многие люди решаются отказаться от мяса и других продуктов животного происхождения. Тем не менее, некоторым из них такие ограничения в рационе могут нанести вред здоровью. Например, беременным, кормящим матерям, детям до 16 лет и пожилым людям старше 60 лет не рекомендуется полностью отказываться от продуктов, богатых питательными элементами, сообщает URA.RU.

«Нежелательно соблюдать пост людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, работникам, чья профессия требует высокой концентрации внимания — пилотам, водителям, диспетчерам, врачам и так далее», — отмечает врач.

По словам специалиста, ограничения в питании также противопоказаны пациентам с острыми и хроническими заболеваниями, патологиями сердечно-сосудистой системы, а также заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Эксперт отметила, что при ухудшении состояния здоровья и проблемах с пищеварением, таких как боли в животе, изжога, неприятный вкус во рту или газы, необходимо немедленно пересмотреть свой рацион. Если возникли аллергические реакции, бессонница, выпадение и ломкость волос, следует прекратить пост.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что для плавного перехода от поста к обычному питанию нужно постепенно добавлять привычные продукты.

Порции также следует увеличивать плавно, чтобы избежать резкого прибавления калорий. Если возникают проблемы с пищеварением, аллергия или другие неприятные симптомы, необходимо пересмотреть свое питание и внести коррективы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего нельзя делать на исповеди в Великий пост.