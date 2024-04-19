Огневой барьер: российские бойцы создали методику обучения борьбы с дронами

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ВС РФ создали методику обучения борьбы с дронами

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

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В ней используются современные и проверенные временем средства.

А на передовой наши военные прямо сейчас совершенствуют защиту от вражеских дронов. И даже разработали свою методику. Используют, как современные средства подавления, так и проверенные временем и охотниками.

Бойцы говорят — так можно обеспечить безопасность целого артиллерийского расчета. Как все работает увидел корреспондент «Известий» Семен Еремин.

 

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