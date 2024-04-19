Бесконечность не предел: Дима Билан представил публике любовь всей своей жизни

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Свою самую главную женщину он поздравил с днем рождения в соцсети.

Певец Дима Билан вновь подтверждает, что для него семья стоит на недосягаемом уровне. Он поделился в своем аккаунте в социальных сетях фото, с помощью которого поздравил свою любимую маму с днем рождения.

На совместной фотографии звезды и его родительницы видно, что он крайне рад. Артист также написал, что «бесконечно любит» свою маму.

Стоит упомянуть, что певцу уже 42 года, но у него до сих пор нет спутницы жизни. По крайней мере, он об этом ни разу не рассказывал.

Судя по всему, сейчас для него важнее родители, а не создание собственной семьи. Об этом говорят и его поступки — например, недавно родителям он подарил дом в Подмосковье.

Певец поздравил свою любимую маму с днем рождения. Фото: Instagram* / bilanofficial

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дима Билан тщательно подбирает вторую половинку. Он искал ее во многих местах, включая мегаполисы, но не нашел. Жесткие критерии отбора ему тоже не помогают, но фанаты полагают, что достигнуть высокой планки знаменитого певца может его помощница Алена Усачева.

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