Истощаешься от вранья: Слава пожаловалась на проблемы в общении
Певица Слава: мне тяжело общаться с обманщиками
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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От обманывающих знакомых, считает артистка, стоит избавляться.
Знаменитая певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, рассказала подписчикам, что сыта по горло постоянным враньем в своей жизни. Серьезный пост артистка опубликовала на странице в социальной сети.
Сперва исполнительница призналась: она безумно устала. Спустя некоторое время звезда объяснила, что именно вызвало у нее такой сильный негатив.
«Есть люди в моей жизни, которые постоянно что-то портят своим враньем», — откровенно поделилась она.
Певица, как добрый и терпеливый человек, старается прощать знакомым подобные ошибки. Однако окружающие постоянно пользуются Славой, пока она надеется на изменения.
«А пока ждешь — истощаешься физически и морально», — заметила знаменитость.
От такого общения, считает Анастасия, необходимо избавляться и идти дальше.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава кардинально изменила образ жизни.
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