Первый сельдерей комом: принц Уильям впервые заговорил на фоне рака у жены

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Не все одобряют активность члена королевской семьи.

Принц Ульям вышел из тени и невнятно заговорил — спустя три дня после объявления о раке у его жены Кейт Миддлтон. Первым делом, вернувшись к обязанностям королевской семьи, он отправился на помощь волонтерам, о чем сообщает 7Дней.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Благотворительная организация Surplus to Supper получила неожиданную помощь от члена королевской семьи Великобритании. Эта компания собирает «лишнюю» еду из магазинов, ресторанов и кафе, где она не нужна, а потом отправляет их на помощь бездомным и малоимущим в специализированный фонд. Продукты доставляют также и в дома престарелых, не обходя вниманием даже школы.

Принц Уильям самолично грузил коробки с продуктами в машину, которая затем шла к нуждающимся. На этом его помощь не ограничилась, знаменитость пришла на помощь и к профессиональному повару Марио Кофейту, чтобы помочь с готовкой спагетти болоньезе, но уже здесь его навыков не хватило. Сельдерей стал главной слабостью принца Уильяма — он не смог его достойно нарезать.

Раздраженный повар отобрал у него злополучный овощ, в ответ принц Уильям тихо пробубнил под нос, что он все это время боялся случайно отрезать себе палец. Окружающие волонтеры одарили принца сдержанными смешками. Всем стало ясно, что он явно крайне редко помогает своей жене на кухне, а сельдерей его далеко не единственная слабость.

Ранее 5-tv.ru рассказал о первом «молчаливом» выходе в свет принца Уильяма — он посетил первый матч четвертьфинала Лиги Европы. Стоит упомянуть, что пришел он туда не один.