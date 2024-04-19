Ректора Института русского языка связала свое увольнение с заявлением о мигрантах

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Наталья Трухановская прокомментировала новость о своей отставке.

Ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская в беседе с 5-tv.ru рассказала, что есть приказ о ее увольнении, однако она ничего об этом не знала.

«Меня никто не уведомлял, я в принципе впервые слышу, что есть приказ о моем увольнении. Более того, я с 15 апреля нахожусь на больничном. <…> Гром среди ясного неба сегодня», — рассказала она.

Трухановская рассказала, что причиной такого внезапного увольнения возможно могло быть ее заявление о несовершенствах нормативной базы по тестированию мигрантов на знание русского языка для получения патента.

Бывший ректор уточнила, что ранее эту тему уже много раз поднимали и обсуждали с профильными ведомствами, в том числе Рособрнадзором, однако никаких результатов это не дало. Наталья утверждает, что на данный момент у вузов нет механизмов для организации контроля за проведением экзаменов по тем параметрам, что прописаны в нормативах.

По данным самих сотрудников института, причиной увольнения Трухановской стал скандал с выдачей сертификатов о знании русского языка мигрантам. Исполняющим обязанности ректора назначен Никита Гусев, который ранее занимал должность проректора МГУ.

Ранее, 16 апреля Рособрнадзор предостерег пять вузов и сообщил о о «недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства России». В число этих учебных заведений, котрым было адресовано послание, входил и Государственный институт русского языка имении Пушкина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что говорят сотрудники Института русского языка об увольнении ректора.