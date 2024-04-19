Звезда «Стражей Галактики» получил травму на съемках

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Реакция на жестокую встречу со столбом удивила фанатов американского актера.

Американский актер Крис Пратт, известный по главной роли в «Стражах Галактики», рассказал о встрече с металлическим столбом на съемках фильма «Милосердие» — она ему не понравилась. Да так, что он решил рассказать о жестоких последствиях в своих социальных сетях — расставание произошло на четвертый день съемок.

Исполнитель роли знаменитого трубопроводчика Марио из одноименной недавней игровой адаптации ударился о металлический столб во время работы над грядущим фильмом. Он получил травму лодыжки, из-за чего пошутил, что дальнейшие съемки будут «особенно интересными».

Для 44-летнего актера подобный случай совершенно не новость — Пратт всегда старается самолично выполнять трюки, несмотря на обилие каскадеров за спиной.

Крис Пратт сейчас снимается в научно-фантастическом триллере «Милосердие», там он выступает в роли детектива, которого ошибочно обвинили в преступлении.

Его главная цель — доказать свою невиновность, а мешать ему будут жестокие законы фантастического мира, где смертная казнь лишь обыденность.

Над фильмом работает и продюсер Чарльз Ровен, приложивший руку к «Оппенгеймеру» и получивший за это номинацию на «Оскар». Компанию же самому Крису Пратту составят Ребекка Фергюсон («Дюна»), Аннабель Уоллис («Острые козырьки»), Кали Реис («Настоящий детектив») и другие.

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