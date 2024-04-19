Фото: © РИА Новости

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Средствами противовоздушной обороны удалось предотвратить новую атаку киевского режима.

Силы российской противовоздушной обороны минувшей ночью предотвратили атаку киевского режима над Черным морем и Белгородской областью. Об этом сообщили Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Были ликвидированы 25 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Три оперативно-тактические ракеты ATACMS уничтожены над акваторией Черного моря.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что над морем у Севастополя российские системы ПВО сбили воздушную цель.