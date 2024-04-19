Найдены два летчика упавшего в Ставрополье самолета
Дарья Евстрахина 243 0
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Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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О том, в каком состоянии они находятся, сообщил губернатор региона.
Найдены двое пилотов с самолета, который упал в Ставрополье в Красногвардейском округе. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что они живы.
Обоих летчиков в данный момент везут в больницу. К месту происшествия вызваны все экстренные службы. Подробная информация уточняется.