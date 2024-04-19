В Ставрополье на территории Красногвардейского района упал самолет
Фото: © Telegram / Губернатор Владимир Владимиров
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Вся информация о произошедшем уточняется.
В Ставрополье на территории Красногвардейского района упал самолет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем личном Telegram-канале.
Он сообщил, что пилоты успели катапультироваться и жертв, по предварительной информации, нет. Все дополнительные сведения о случившемся в данный момент уточняются.