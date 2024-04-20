Самое активное время для садоводов: что нужно сделать на даче в апреле

Фото: www.globallookpress.com / Kai Schwörer

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Какие работы необходимо провести в весеннее время в огороде, чтобы потом он радовал вкусными плодами и красивыми цветами целее лето?

Дачный сезон уже близко. Как к нему подготовиться — рассказала биолог Марина Татаренко.

«Конец апреля — начало мая: самое активное время для садовода. Цветут весенние луковичные, сад просыпается. Самое время навести порядок: аккуратно выполоть корневищные сорняки вокруг всех посадок, неглубоко прорыхлить землю вокруг всех посадок и внести весенние подкормки. Ягодные кустарники нужно обработать от болезней и вредителей», — рассказала эксперт «Известиям».

Она отметила, что все взаимодействия в саду лучше проводить в безветренную погоду, чтобы не нанести вред пчелам и шмелям.

Если дачник выращивает смородину и крыжовник, то нужно удалить старые побеги, которые растут внутрь куста. А вот старые листья малины следует обрезать осенью, весной же можно укоротить молодые побеги до высоты чуть больше метра.

Начало мая — идеальное время для засева однолетних цветов. Речь идет о душистом горошке, астре и других растениях. Биолог подчеркнула, что при необходимости можно провести деление и пересадку травянистых многолетников. У них следует обрезать сухие ветки и побеги. Главное — не трогать несущие новые листья. Они еще слабые, но именно эти побеги несут в себе вещества, необходимые для цветения.

Кроме того, весной нужно пересадить розы и подкормить пионы. А вот кусты сирени не любят весенней пересадки, но если есть необходимость, то лучше сделать это до распускания почек.

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