Втихую взломали: ВСУ решили «улучшить» поставляемые Маском терминалы Starlink

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Разработчик беспилотников объяснил, зачем украинские военные взламывают западную технику.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) взламывают терминалы Starlink, чтобы пользоваться ими без абонентской платы, а также обходить территориальные ограничения работы этих машин. Об этом рассказал генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Его заявления опубликованы в материале ТАСС.

Как отметил эксперт, представители ВСУ внесли значительные изменения и в конструкцию терминала, и в программное обеспечение. Военные «инженеры», по словам Кузякина, зашунтировали главные микросхемы терминального устройства с помощью специального оборудования под управлением одноплатного мини-компьютера Raspberry Pi.

«Украинским „кулибиным“ удалось взломать терминалы „Старлинк“ и снять как вопросы территориального ограничения, так с высокой долей вероятности и вопросы оплаты. Мы поняли это, проводя детальный анализ спутниковой коммуникационной системы дрона ВСУ», — заявил глава ЦКБР.

Дмитирий Кузякин добавил, что принцип «модернизации» устройств Starlink, поставляемых компанией американского миллиардера Илона Маска, стал понятен после тщательного изучения тяжелых дронов-гексакоптеров типа «Баба-Яга». На них как раз устанавливаются упомянутые терминалы. Украинские военные сталкиваются с большой проблемой — системы Starlink перестают работать на территории России, то же происходит в зоне боевых действий, при этом абонентская плата постоянно растет.

Илон Маск при этом, несмотря на регулярные поставки, не верит в триумф Киева по итогам спецоперации. На своей странице в соцсети X он высказался о перспективах ВСУ. По мнению бизнесмена, Украина может лишиться доступа к Черному морю. И если вооруженный конфликт затянется, Одесса станет российским городом, а российская армия не остановится, пока не «упрется в Днепр». Маск призвал стороны к переговорам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МАГАТЭ зафиксировали новую попытку атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС.