Избежать укуса клеща: как защитить себя и близких

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/KH

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И что делать, если паразит все-таки вонзился в кожу?

Клещи заражают людей опасными заболеваниями. Поджидать паразиты могут где угодно: в парках, скверах, лесах и на дачных участках. Однако паниковать раньше времени не стоит. Ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт рассказала «Известиям», как защитить себя от укусов клещей.

Специалист объяснила, что перед прогулкой нужно наносить на себя средства защиты, надевать плотную и длинную одежду. Также она не рекомендует сидеть на траве и заносить в дом свежесобранные цветы и другие растения, на которых могут находиться клещи.

Если паразит все-таки вонзился в кожу, то после извлечения его нужно отвести в лабораторию. Это позволит своевременно назначить лечение и минимизировать риск летального исхода.

Германт отметила, что важно заранее привиться от заболеваний, которые переносят паразиты. Стоит сделать прививки от клещевого энцефалита, туляремии и лихорадки Ку. При этом эксперт отметила, что на 100% защититься невозможно даже с вакцинацией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что клещи вышли на охоту в разных регионах России.