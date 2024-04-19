Уникальные проекты: Сеченовский университет начал готовить медиков-программистов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

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Студенты создают проекты с участием нейросетей, которые моделируют различные экстренные ситуации — для обучения врачей и медсестер.

А вот получить эффективное и точное лечение, да еще при помощи Искусственного Интеллекта, уже в скором будущем смогут абсолютно все россияне.

Сеченовский университет начал готовить разработчиков решений виртуальной и дополненной реальности в медицине и медобразовании.

Студенты создают проекты с участием нейросетей, которые моделируют различные экстренные ситуации — для обучения врачей и медсестер. О новом направлении корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Как провести резекцию желудка или блефаропластику век — все это студенты уже могут отработать на VR-тренажерах. А с этого года они сами разрабатывают подобные сценарии. Причем в любом направлении медицины.

Пары, где изучают виртуальные технологии, проходят онлайн. В группах по пять человек студенты пишут код и сами создают модели для своих проектов.

Медики в точности воссоздают виртуальные операционные. Это позволяет будущим врачам лучше запоминать расположение объектов и порядок действий. Никита Морозов разрабатывает тренажер для будущих офтальмологов.

В виртуальной реальности медики-программисты воссоздают не только сложные манипуляции в операционной, но и приемы у терапевтов, психологов, а также лабораторные исследования.

Идея обучать студентов азам программирования родилась в вузе еще 3 года назад. Тогда педагоги уже проводили виртуальные операции для учащихся.

«Это был невероятный успех у студентов. Потому что вместо скучной лекции, они видели, что преподаватель на одной волне с ними, с технологиями в том числе», — начальник отдела виртуальной дополненной реальности Института электронного медицинского образования Сеченовского университета Станислав Грибков.

С тех пор технологии в Сеченовском университете шагнули еще дальше, и теперь студенты практикуются на собственных VR-тренажерах.

«Мы можем создать любую виртуальную сцену, которая поможет во-первых снять стресс первичной работы с пациентом. Очень сложно молодому врачу выйти даже на поликлинический прием, когда он не знает, как правильно задать вопрос пациенту», — рассказывает доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета Олеся Кытько.

Новый курс рассчитан на девять месяцев. За это время студенты изучат искусственный интеллект, VR-технологии, программирование, 3D-моделирование и разработку мобильных приложений.

«Врачи не становятся программистами. Они становятся экспертами по цифровизации. То есть, теперь, когда приходят к врачам и говорят „давайте вам внедрим Искусственный Интеллект“, они четко знают, что для моей профессии это не подходит», — отметила преподаватель курса «Разработчик VR и AR решений» Анастасия Ольховая

В этом году курс освоят 345 студентов. А в будущем в вузе планируют запустить версию для докторов и аспирантов. Чтобы как можно больше практикующих медиков освоили виртуальные технологии.