В Курганской области спасатели эвакуируют людей на лодках

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Кузьмин; 5-tv.ru

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Около полумиллиона мешков с песком использовали для укрепления дамбы.

Вода хлынула настолько стремительно, что многие до последнего не верили, что паводок уже близко. Люди до последнего не хотели покидать свои дома. Теперь пробраться к ним, по затопленным улицам могут только сотрудники МЧС на лодках. Истории спасения в сюжете корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

Моторка спасателей то и дело натыкается на препятствия. Утонувшие заборы приходится рубить вручную, теряя силы и драгоценное время.

Большинство домов в этом курганском районе затоплены уже до крыши. Но Елена с мужем до последнего отказывались эвакуироваться — надеялись пересидеть паводок на втором этаже.

По пояс в ледяной жиже хозяин с трудом открывает забор. Лодка заходит на участок. Кругом — вода. Электричество отключили, запасы провианта кончились. Елена перебирается к спасателям. От волнения даже дышит с трудом.

А ведь еще три дня назад власти буквально уговаривали уехать — спокойно и по сухой дороге. Не послушали.

Похожая картина сейчас по всему правобережному Кургану. В регионе затоплены уже свыше двух тысяч жилых домов.

Самая напряженная обстановка — в Кетовском районе. Там уровень Тобола достиг исторического значения в 11 метров.

Самое ценное и дорогое вывозят по воде. В первую очередь — документы и домашних питомцев.

Вода пришла сразу с нескольких сторон. Лодок на всех не хватает. Андрей успел заранее вывезти пожилых родителей. Сам уплывает уже на сапборде. Пик паводка в ближайшие сутки ожидают и в областном центре.

Уровень Тобола в Кургане приближается к отметке в десять метров. В зоне риска по-прежнему центральная часть города и несколько районов на левом берегу. В случае прорыва дамбы, из многоэтажных домов придется дополнительно эвакуировать несколько тысяч человек.