Умер режиссер Федор Петрухин, снявший сериалы про сыщика Гурова

Фото: Федор Петрухин / ТАСС

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О кончине кинодела сообщили в Союзе кинематографистов России.

Режиссер, снявший сериалы про сыщика Гурова, Федор Петрухин скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России. Причины его смерти не сообщаются.

«Приносим соболезнования родным и близким Федора Федоровича», — говорится в публикации.

Петрухин являлся членом Союза кинематографистов России, снимал игровое кино. В 1989 году он кончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. В 1991 году состоялся его дебют в киноиндустрии. Он проявил себя роли режиссера-постановщика в фильме «Дина».

Славу Петрухину принесли сериалы про сыщика Льва Гурова. Среди них: «Новая жизнь сыщика Гурова», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» и «Одиссея сыщика Гурова».

Также кинодел снял фильмы «На Муромской дорожке», «День Победы», «Кензели», «Подсолнух» и документальное кино «Курсанты Кремля».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Молодежном театре сообщили о смерти режиссера Понамарева.