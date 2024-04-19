«Копия папочки»: актриса Пермякова показала дочь от молодого экс-возлюбленного

Фото: Instagram* / s_permyakova

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Звезда сериала «Интерны» побывала в Петербурге вместе с наследницей Варварой.

Актриса Светлана Пермякова, известная по роли медсестры Любови Михайловны Скрябиной в сериале «Интерны», показала совместное фото с повзрослевшей дочерью Варварой. Единственную наследницу артистка родила в 2012 году от пиар-менеджера Максима, что примечательно, тоже Скрябина. Мама и дочь побывали в Петербурге и сделали памятный снимок на Дворцовой площади.

«Питер, ты прекрасен», — подписала кадр Пермякова.

Поклонники актрисы спорят в комментариях, на кого больше похожа Варвара. Девочка унаследовала и мамины, и папины черты лица. А еще, как часто бывает, удивляются тому, насколько быстро растут чужие дети. Рядом с родительницей Варя выглядит уже совсем взрослой девушкой, еще немного — и будет выше нее.

«Какие вы суперские. Дочь вроде была похожа на вас, а сейчас копия папочки»;

«Варюшка совсем взрослая стала»;

«Питер прекрасен, а две барышни на фото — еще прекраснее!» — пишут фолловеры.

Светлана Пермякова с 11-летней дочерью Варварой. Фото: Instagram* / s_permyakova

В «Интернах» Пермякова играла медсестру, полюбившую парня намного моложе себя. В реальной жизни эта история повторилась. Скрябин на 20 лет моложе артистки. Когда они начали жить вместе, ему было едва за 20. Официально пара свои отношения не оформляла. После рождения дочери они провели вместе еще несколько лет, после чего разошлись. Остались друзьями и хорошими родителями, часто проводят время вместе.

До романа с молодым пиарщиком Светлана Пермякова была замужем за арт-директором одного из московских клубов Евгением Бодровым. Свадьбу сыграли в сентябре 2008 года, но связь оказалась совсем не крепкой, развод состоялся уже через месяц. Сейчас актрисе 52 года, она продолжает сниматься, ведет телепрограммы, и заключает рекламные контракты, растит дочь.

Ранее, писал 5-tv.ru, Пермякова заявила, что больше не гонится за красивыми мужчинами, теперь ей интересны обеспеченные. Знаменитость сказала, что мечтает пожить в «золотой клетке».

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