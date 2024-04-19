«Чувствую себя ужасной мамой»: что сотворила с ребенком Анастасия Костенко

Фото: Instagram* / kostenko.94

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По словам жены футболиста Дмитрия Тарасова, в ее жизни еще никогда не было столько стресса.

Модель Анастасия Костенка, в феврале подарившая четвертого ребенка супругу-футболисту Дмитрию Тарасову, в отчаянии. В личном блоге многодетная мама призналась, что еще никогда в ее жизни не было столько стресса и переживаний. Все из-за проблем с малышом. Сложности с грудным вскармливанием, которых не было у старших детей, выматывают Костенко и вызывают мучительное чувство вины. Напряжение периодически доходит до крайней степени.

«Из-за проблем с ГВ (грудное вскармливание. — Прим. ред.) я чувствую себя ужасной мамой и держусь из последних сил», — сокрушается модель. Иногда мне кажется, что я в безысходном положении, и у меня опускаются руки. Была ночь, когда мелкий отказался брать грудь, и тогда я чуть не сошла с ума. Благо к трем утра взял и больше так не пугал», — написала модель.

Костенко родила двух дочерей и двух сыновей с небольшой разницей в возрасте. Уже не раз она жаловалась, что последние роды дались непросто. Восстановление проходит уже не так быстро, как было раньше — жена спортсмена набрала лишние, по ее мнению, килограммы и никак не может похудеть. А ее малыш наоборот плохо набирает вес. В панике она изучает одну за другой статьи и материалы по данной теме.

По словам многодетной звезды, в последние дни процесс кормления относительно наладился. Мальчик питался регулярно и продуктивно, весы начали показывать, что он поправляется. Но минувшей ночью проблема снова дала о себе знать. Костенко обратилась к консультанту по грудному вскармливанию и по его совету приняла решения добавить в рацион ребенка специальные смеси.

Рядом с Анастасией Костенко первое время после родов была ее мама. Сейчас родительница готовится к возвращению домой, что очень огорчает модель. Попытки уговорить ее переехать в Москву пока не увенчались успехом. Жена футболиста отмечает — близкие не понимают ее зацикленности на грудном вскармливании, не относятся к ее переживаниям серьезно. Хотя сама Костенко уверена, что налаживание этого процесса подарит спокойствие и ей, и детям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю взлетов и падений Дмитрия Тарасова. Футболист дважды разведен, обвинен бывшими в изменах, но сейчас выглядит образцовым супругом и отцом. С чем связаны такие радикальные метаморфозы?

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