«Это средневековая дикость»: члены «Мотомосквы» ищут убийцу байкера в Москве
Члены объединения «Мотомосква» ищут убийцу столичного байкера
Фото, видео: 5-tv.ru
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Неизвестный мужчина нанес ножом смертельные ранения мотоциклисту, который сделал ему замечание из-за парковки автомобиля возле подъезда жилого дома.
Члены объединения «Мотомосква» ищут убийцу столичного байкера. Об этом рассказал лидер и создатель клуба Андрей Иванов 5-tv.ru. Он подчеркнул, что мотоциклисты требуют справедливого расследования дела.
«Мотоциклисты требуют справедливого и беспристрастного расследования факта убийства нашего мотобрата. Это средневековая дикость. Это бесчеловечно. Убивать, резать человека за замечание о неправильной парковке», — сказал Иванов.
Он подчеркнул, что сейчас почти каждый мотоциклист Москвы знает, как выглядит убийца. Сейчас преступник — самый разыскиваемый человек в столице, уточнил он.
Убийство произошло 17 апреля на улице Краснодарской. Убитому мотоциклисту было всего 24 года. В тот роковой день он сделал замечание водителю, припарковавшему автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, после чего злоумышленник напал на него с ножом. Байкер скончался, а нападавший с места происшествия скрылся. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подозреваемый в убийстве москвича на парковке объявлен в федеральный розыск.