Силы ПВО сбили 25 целей на подлете к Белгороду
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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор региона рассказал о последствиях атаки украинских.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по меньшей мере 25 целей, направлявшихся в сторону Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате атаки в Белгороде получили повреждения три частных дома и четыре складских помещения.
«В одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено пожарными расчетами», — уточнил губернатор.
Также оказался поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. Кроме того, зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей. На местах работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ.
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