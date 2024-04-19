Силы ПВО сбили 25 целей на подлете к Белгороду

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Губернатор региона рассказал о последствиях атаки украинских.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по меньшей мере 25 целей, направлявшихся в сторону Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки в Белгороде получили повреждения три частных дома и четыре складских помещения.

«В одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено пожарными расчетами», — уточнил губернатор.

Также оказался поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. Кроме того, зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей. На местах работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ.



⠀



