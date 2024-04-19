Готовый сюжет для кино: хроника исчезновения немецкого миллиардера Хауба

Фото: www.globallookpress.com / heimifoto/L.Heimrath via www.ima

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Мог ли бизнесмен инсценировать собственную пропажу и скрыться с русской любовницей в Москве?

Немецко-американский бизнесмен, миллиардер Карл-Эриван Хауб бесследно пропал в 2018 году, но поиски его, как выяснилось, не останавливаются, а сама история исчезновения обрастает удивительными подробностями. Некоторое время предпринимателя считали погибшим, но недавно журналисты телеканала RTL и журнала Stern провели собственное расследование и пришли к выводу — он жив и, скорее всего, скрывается в Москве с русской любовницей. Неопровержимых доказательств нет, однако сюжет приобретает поистине голливудский размах и провоцирует новые скандалы.

Хауб родился в США в 1960 году, в детстве жил в немецком городе Висбадене, имел двойное гражданство. У него было два младших брата, отец занимался бизнесом. Карл-Эриван изучал экономику в Швейцарии, был женат на Катрин Хаубольд с 1989 года, растил с ней близнецов и проживал в Кельне вплоть до исчезновения. В 2000-м занял место отошедшего от дел отца, стал главой холдинга Tengelmann. Один из братьев к тому моменту руководил американским подразделением компании, второй зарабатывал на недвижимости.

Благодаря усердию Карла-Эривана Хауба предприятие Tengelmann значительно расширилось, он приложил немало усилий для развития бизнеса в России — так в стране появилась обширная сеть строительных супермаркетов OBI. По одной из версий, сотрудничая с РФ, бизнесмен позаботился и о третьем гражданстве.

Последня лыжная гонка Хауба

Миллиардер пропал весной 2018 года во время подготовки к участию в лыжной гонке «Ледовый патруль» (Patrouille des Glaciers), которую проводит швейцарская армия в районе горы Маттерхорн в Альпах. 58-летний Хауб был опытным горнолыжником, регулярно соревновался, но не рисковал. Тем не менее в последний раз его видели 7 апреля в полном одиночестве на подъемнике курорта Церматт. Отсюда в середине месяца и должна была стартовать гонка, а пока ее участник тренировался. В конце дня он так и не вернулся в отель.

Были организованы масштабные поиски, в небо подняли пять вертолетов, горы прочесывали несколько команд спасателей, все безрезультатно. 13 апреля семья официально объявила об этом с уточнением, что после недели «в экстремальных климатических условиях в зоне ледникового покрова» надежды на чудо нет. Когда растаял снег, была предпринята еще одна попытка, но и тогда тело не нашли. Спустя три года Карла-Эривана признали погибшим по решению суда. В его компании на тот момент трудились 75 тысяч человек, состояние оценивалось в пересчете на рубли в 600 миллиардов. Брат пропавшего Кристиан выступал в суде и заявлял, что считает его умершим, руководство Tengelmann Group родственник взял на себя.

Как появилось предположение об инсценировке пропажи Хауба

Сотрудники RTL искали следы исчезнувшего бизнесмена три года. Весной 2023-го появились подозрения, что не зря. Издание Stern опубликовало фотографии, датированные февралем 2021-го, на которых якобы был запечатлен Хауб. Примечательно, что кадры сделаны в Москве примерно в одно время с официальным объявлением о смерти в Кельне. Биометрические показатели свидетельствовали о 90% вероятности, что это Карл-Эриван.

Одна из участниц журналистского расследования Лив фон Беттихер утверждала, что фотографии были получены благодаря брату пропавшего предпринимателя Кристиану. О якобы пытался самостоятельно разыскать родственника, нанял частных детективов. Те и обнаружили человека, очень похожего на Хауба.

Лив фон Беттихер сообщала, что Кристиан Хауб видел фото с братом еще до суда в 2021-м и знал, что он не умер. Выходит, он солгал под присягой, сказав, что не имеет доказательств смерти Карда-Эривана. Журналистка же считает, что у нее на руках подтверждение намеренной инсценировки исчезновения, а также факт осведомленности об этом некоторых родственников. Кельнская прокуратура инициировала проверку. Если миллиардера все-таки найдут, его брата Кристиана могут обвинить в лжесвидетельстве.

Таинственная русская любовница Хауба

Той самой женщиной, к которой якобы сбежал от семьи немецкий бизнесмен, назвали Веронику Ермилову. Журналисты заявляют, что в течение трех дней до пропажи Хауба и его якобы возлюбленная много говорили по телефону. Кроме того, они не раз пересекались прежде: летом 2008-го бывали в Москве и Сочи, в 2009-м ехали вместе в поезде из столицы в Петербург, а еще бывали в Омске и Баку. Ермилова, по информации Daily Mail, руководила петербургским турагентством, организовывала лыжные и альпинистские экскурсии, в той же сфере она работает сегодня.

Женщина на 20 лет моложе предполагаемого любовника, журналисты описывают ее как «стройную и спортивную, с каштановыми волосами до плеч, темными глазами и открытой улыбкой». Дошло дело и до прямых вопросов, адресованных «сообщнице» Хауба. Она опровергла подозрения, заявила, что не живет с немецким миллиардером в Москве, и вообще не рада свалившейся на нее популярности — реальный муж возмущен и раздражен сложившейся ситуацией.

Ермилова утверждает, что видела Хауба лет 20 назад в сугубо деловой обстановке. На предположения о связи с бизнесменом Вероника отвечает резко и агрессивно, просит ее не беспокоить. Съемочной группе «Известий» сломали технику во время работы в доме Ермиловой. При этом охрана здания пропустила корреспондентов и операторов, но затем из квартиры вышел мужчина, обвинил команду в незаконном проникновении и начал крушить оборудование. На место происшествия вызвали наряд полиции. Слухи, по словам «любовницы» Хауба, негативно влияют на ее личную жизнь. Она беспокоится из-за реакции мужа, вместе с ним собирается обратиться к юристу. Возможно, пара даже обратится в суд.

«Нет, это неправда, я не живу с миллиардером в Москве, это все какой-то фейк непроверенный… С чего вы взяли, что это пропажа? Человек погиб. Никто со мной не выходил на связь. Откуда? Из загробного мира?» — говорит Ермилова прессе.

Прокуратура Кельна пока не собирается отменять объявление о смерти Карла-Эривана Хауба. Согласно местному законодательству, необходимы подтверждения, что человек пережил признание его мертвым, таковых у правоохранителей нет. А вот к показаниям Кристиана Хауба появились вопросы. Есть вероятность, что его показания 2021 года дадут начало новому расследованию.

Ранее, писал 5-tv.ru, главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад по делу о нападении на съемочную группу «Известий».