Еще девять человек арестовали в Дагестане по делу о хищении в сфере энергетики

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Все фигуранты работали в «Дагэнерго».

Еще девять фигурантов по уголовному делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей в сфере энергоснабжения арестовали в Дагестане. Об этом сообщила глава пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

«Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще девятерым фигурантам», — сказала представитель Верховного суда.

Все арестованные являются сотрудниками «Дагэнерго».

Несколькими днями ранее, писал 5-tv.ru, в Дагестане арестовали еще восемь энергетиков по этому делу. Под стражу суда обвиняемых заключили на два месяца, до 16 июня.

А в начале апреля по этому же делу под стражу до 3 июня отправили еще семь фигурантов. Среди них — директор «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев. Он был назначен директором филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» осенью прошлого года. В отрасли энергетики проработал около 15 лет.