Как ни старайся: эти повседневные привычки делают ваше тело «рыхлым»

Фото: www.globallookpress.com / Christin Klose

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Эксперты выделили пять разрушающих тело паттернов поведения, которые каждый день ухудшаю фигуру.

Многие женщины стремятся добиться подтянутого тела и упругой кожи. Однако почти у всех есть вредные привычки, которые оказывают негативное влияние на качество фигуры.

Питание

Специалисты призывают обратить внимание на режим питания. Чаще всего есть хочется не из-за голода, а из-за привычки. Зачастую человек съедает больше, чем этого требует организм, из-за чего страдает тонус кожи. Чтобы справиться с этим, необходимо внимательнее относиться к размеру съеденных порций и следить за рационом — в него стоит добавить белки, полезные жиры и овощи.

Отсутствие спорта

Негативно влияет на подтянутость тела малоподвижный образ жизни. Из-за отсутствия физической активности страдает кровоснабжение, что ведет к излишней дряблости кожи.

Специалисты утверждают, что достаточно внедрить в свой распорядок дня минимальные физические нагрузки, чтобы улучшить состояние тела. Можно выбрать спорт, который нравится. Так занятия будут приносить больше удовольствия.

Нехватка сна

Из-за некачественного сна у человека может возникнуть желание компенсировать недостаток отдыха вредными углеводами. Это может так же негативно сказаться на фигуре.

Специалисты рекомендуют спать не менее семи-восьми часов в сутки. Важно соблюдать и так называемую «гигиену» сна — обеспечить себе максимально комфортные условия, объяснил портал Rsute.ru.

Алкоголь и сигареты

Ни для кого не секрет, что вредные привычки не только ухудшают общее состояние здоровья, но и негативно влияют на внешность. Важно исключить курение и алкоголь из жизни. Так улучшится состояние кожи, цвет лица.

Стресс

Кортизол, выделяющийся в результате чрезмерного волнения, может стать причиной набора веса. Чтобы побороть стресс, специалисты советуют изучить подходящие техники расслабления. Йога, дыхательные практики и медитации могут в этом помочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых техниках для красоты. Эксперт объяснил, для чего делают детоксикацию кожи и лимфодренаж.