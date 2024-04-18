Предпринимателя Мошковича могут признать иноагентом

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Минюст рассмотрит вопрос о включении бизнесмена в соответсвующий перечень.

Российского предпринимателя Вадима Мошковича могут включить в список иностранных агентов. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на документ Минюста.

Соответствующее обращение в ведомство направили некоторые депутаты Госдумы. Из ответного документа Минюста следует, что ведомство начало проводить контрольные мероприятия, предусмотренные положением о деятельности иноагентов. При наличии сведений, подтверждающих факт того, что Мошкович находится под иностранным влиянием, будет рассмотрен вопрос о его включении в этот перечень.

Среди инициаторов включения Мошковича в список иноагентов — депутат Михаил Делягин. Он пояснил, что многие из заявлений, сделанных предпринимателем, можно считать антироссийскими.

«У него все хорошо, у него прекрасно, у него большой бизнес, как я понимаю, выведен в офшоры», — объяснил депутат.

Он указал, что если человек имеет офшор и управляет российским бизнесом через него, то он зависит от контролирующих этот офшор, а именно от западных спецслужб.

Мошкович — основатель компании «Русарго». Являлся членом Совета Федерации от Белгородской области. Издание Forbes оценило в 2020 году его состояние в 1,7 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минюст России обновил реестр иностранных агентов.