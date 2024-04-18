Прошло успешно: тестирование на программу «Время героев» для участников СВО завершено

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.

В России завершилось тестирование на образовательную программу «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации. Об этом сообщил руководитель блока оценочных мероприятий программы Павел Безручко.

По признанию Безручко, число участников программы превысило прогнозируемые цифры.

«Из тех участников, которые были допущены, тестирование завершили около 80%. Это отличный показатель, который свидетельствует о высокой мотивации и подготовленности участников», — приводит его слова сайт проекта.

Безручко отметил, что средние баллы оказались достаточно высокими. Результаты отбора на программу будут доступны в личных кабинетах участников 20 мая.

«Высокомотивированные люди, обладающие управленческими компетенциями, практически в любых ситуациях найдут способы и возможности решить все мелкие технические проблемы и тем самым лишний раз продемонстрировать свой высокий управленческий потенциал», — заявил он.

Этот проект уникален: он отличается от обычных кадровых конкурсов и образовательных программ. Это президентская программа, инициированная лично Владимиром Путиным.

Программа «Время героев» — это новый проект. Благодаря ему бывшие и действующие военнослужащие могут пройти обучение и стать высококвалифицированными руководителями для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. В ходе обучения их обучат современным технологиям, навыком работы в коллективе, а также разовьют личностные качества.

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