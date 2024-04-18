В НАТО в очередной раз отказались исполнять заветное желание Украины

НАТО: к саммиту в Вашингтоне не будет условий для приглашения Украины в альянс

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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С какой просьбой Киев обратился к военно-политическому блоку?

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина не получит приглашение вступить в Североатлантический альянс к предстоящему саммиту, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

«Я буду откровенен. Я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО», — ответил он украинскому журналисту в ходе форума по обороне и безопасности.

Прежде генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сделал заявление о помощи Украине. Он отметил, что страна должна сама обеспечить свою армию живой силой, и это не задача НАТО. Столтенберг также напомнил, что недавно Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации, который должен решить проблему киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине в ряды ВСУ могут мобилизовать до десяти тысяч заключенных.