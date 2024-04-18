Минторг США усилил экспортный контроль в отношении РФ и Ирана

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Ограничения коснутся и Белоруссию.

США расширили меры в отношении России и Ирана. Об этом стало известно из уведомления Минторга страны, размещенного в федеральном реестре официальных документов правительства.

Теперь перечень товаров, для экспорта и реэкспорта которых в Иран требуется лицензия, расширен. А также добавлены ограничения, касающиеся экспорта в Россию, причем Крым выделен в документе отдельно. Также изменения коснутся и Белоруссию.

Под ограничения попали шарикоподшипники, фрезерные станки, электровилки и розетки на напряжение до одной тысячи вольт.

«Бюро промышленности и безопасности (входит в структуру Минторга США. — Ред.) вносит изменения в правила экспортного администрирования, чтобы расширить перечень товаров, для экспорта и реэкспорта которых в Иран требуется лицензия», — сообщается в уведомлении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минторг США внес в свой «черный список» 11 компаний из РФ, КНР и ОАЭ.