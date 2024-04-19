Вплоть до туберкулеза: когда боль в шее и спине сигнализирует о серьезных проблемах
The Mirror: боль в шее может быть симптомом менингита
Фото: www.globallookpress.com / MAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Врачи призывают обращать внимание на продолжительность болезненных ощущений в этих частях тела.
Иногда боль в мышцах и суставах является реакцией организма на чрезмерную физическую нагрузку или переутомление. В этом случае человеку может помочь качественный отдых. Однако врачи утверждают, что болевые ощущения в шее и спине иногда сигнализируют серьезных патологиях, на которые нельзя не обратить внимание. В этом случае уже необходимо как можно скорее обратиться к специалисту.
Боль в шее
Боль в этой части тела может говорить о развитии многих патологий. Например, так могут проявляться менингит и ревматоидный артрит. Неприятные ощущения в шее особенно нельзя терпеть в нескольких случаях: если они появились после травмы, длятся более недели, чувствуется онемение в ногах или руках.
Эти симптомы могут также сопровождать тошнота, постоянное головокружение и возникшие проблемы со стулом.
Боль в верхней части спины
Как сообщает издание The Mirror, боль в верхней части спины может быть вызвана остеоартритом и спондилитом, что приводит к воспалению позвоночника. Они также могут вызвать повреждения костей, дисков позвоночника, мышц и связок. Дискомфорт в этой области также может сигнализировать о сахарном диабете, онкологии и даже туберкулезе.
Врачи утверждают: за помощью необходимо обратиться в том случае, если боль не проходит и становится трудно даже лежать.
Боль в пояснице
Чаще всего болезненные ощущения в этой части тела говорят о смещении межпозвоночного диска. Также человек может испытывать онемение или покалывание в плечах, спине и конечностях. Это будет зависеть от того, где именно находится смещение.
Боль в пояснице может свидетельствовать о воспалении седалищного нерва.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему возникает боль в сердце после еды.