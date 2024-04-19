20 лет «Дневнику памяти»: как изменились главные герои фильма

Актер Джеймс Гарнер из Дневника памяти умер в возрасте 86 лет

Фото: Кадр из к/ф «Дневник памяти», реж. Ник Кассаветис, 2004 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Как сейчас выглядят актеры, которые сыграли Ноя и Элли в 2004 году?

Красивую историю любви простого работяги Ноя и аристократки Элли, которых разлучили сперва родители главной героини, а затем Вторая мировая война, из года в год пересматривают поклонники кинокартины.

С момента выхода фильма «Дневник памяти» прошло 20 лет. Как сложилась судьба актеров культового фильма — читайте в материале 5-tv.ru.

Райан Гослинг (43 года)

Райан сыграл роль Ноя Кэлхауна — веселого, симпатичного парня из небогатой семьи, в которого влюбилась главная героиня.

В возрасте 13 лет Райан начал свою актерскую карьеру, участвуя в шоу «Клуб Микки Мауса». Он получил признание после того, как в 2001 году сыграл главную роль в драме «Фанатик».

На сегодняшний день в фильмографии актера более 40 фильмов. В 2016 году он был удостоен награды «Золотой глобус» за свою работу в фильме «Ла-Ла-Ленд» и был номинирован на премию «Оскар» в борьбе за статуэтку лучшего актера главной роли.

Кроме актерской работы, Райан также увлекается музыкой, пишет песни, играет на гитаре и фортепиано. Он также является участником группы Dead Man's Bones и владеет рестораном марокканской кухни.

В 2011 году Райан начал отношения с актрисой Евой Мендес, пара воспитывает двух дочерей.

Фото: Кадр из к/ф «Дневник памяти», реж. Ник Кассаветис, 2004 г.; www.globallookpress.com / IMAGO/Jennifer Bloc

Рэйчел Макадамс (45 лет)

Рэйчел сыграла роль Эллисон Гамильтон — красавицы и дочери богатых родителей.

Актрисе принесли известность роли в фильмах «Дрянные девчонки» и «Дневник Памяти» в 2004 году. Ее фильмография включает около 40 работ, самые известные из которых «Шерлок Холмс», «Клятва», «Бойфренд из будущего».

В 2016 году стало известно о романе Рэйчел с сценаристом Джейми Линденом, и в апреле 2018 года у них родился сын.

В 2020 году она снялась в фильме «Евровидение: История огненной саги», а в 2021 году состоялась премьера фильма «Шерлок Холмс 3».

Фото: Кадр из к/ф «Дневник памяти», реж. Ник Кассаветис, 2004 г.; www.globallookpress.com / Billy Bennight

Джеймс Гарнер (умер в 2014 году в возрасте 86 лет)

Джеймс исполнил роль пожилого Ноя Кэлхауна. Его карьера началась со съемок в фильме «Неизвестный» в 1956 году. А в 1985 году его номинировали на премию «Оскар» за роль в кинокартине «Любовь Мерфи».

За свои достижения в киноиндустрии Гарнер получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Джеймс был женат на Лоис Кларк, которую встретил в 1954 году. В июле 2014 года актер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет.

Фото: Кадр из к/ф «Дневник памяти», реж. Ник Кассаветис, 2004 г.; www.globallookpress.com / Graham Whitby

Вирджиния Роулендс (93 года)

Вирджиния исполнила роль пожилой Эллисон. С юных лет Джина точно знала, что хочет стать актрисой. Ее дебютом на большом экране стала роль в «Высокой цене любви» в 1958 году. В последующие годы она продолжала сниматься в кино, прославившись такими фильмами, как «Ключ от всех дверей» и «Забирая жизни».

Звезду два раза номинировали на «Оскар», а также она дважды становилась лауреатом премии «Золотой глобус».

В 2016 году Роулендс завершила свою актерскую карьеру, но кино всегда оставалось ее главной страстью.

Фото: Кадр из к/ф «Дневник памяти», реж. Ник Кассаветис, 2004 г.; www.globallookpress.com / imago stock& people

Джеймс Марсден (50 лет)

Джеймс сыграл роль Лона Хаммонда — обеспеченного жениха Элли. После выхода фильма Джеймса накрыла волна бешеной популярности. Несмотря на то, что он получил роль второго плана, его персонаж запомнился зрителям.

После съемок в «Дневнике памяти» он появился в фэнтези «Возвращение Супермена». А позже преобразился в принца в романтической драме «Зачарованная». Марсден также запомнился зрителям фильмами «27 свадеб», «Сексдрайв» и «Посылка» и сериалом «Мертв для меня».

Известно, что актер был связан отношениями с моделью Роуз Коста, которая родила ему наследника. Однако сегодня он остается завидным холостяком.

Фото: Кадр из к/ф «Дневник памяти», реж. Ник Кассаветис, 2004 г.; www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились актеры популярного сериала «Зачарованные».