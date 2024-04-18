По факту нападения на съемочную группу «Известий» возбуждено уголовное дело

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Инцидент произошел во время съемок в доме Вероники Ермиловой, которую западные СМИ называют любовницей немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба.

Следователи в Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на съемочную группу «Известий» в Москве. Инцидент произошел в четверг, 18 апреля, когда журналисты приехали в дом, где проживает предполагаемая любовница немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба — Вероника Ермилова.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; 5-tv.ruУголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Охрана дома беспрепятственно пропустила группу, однако после этого из квартиры женщины вышел мужчина и начал агрессивно себя вести. Он стал выхватывать оборудование у съемочной группы и ломать его. Нападавший также заявил, что ничего не знает о миллиардере Хаубе.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Происходит допрос очевидцев, а также изучение записей видеонаблюдения

Бизнесмен Карл-Эриван Хауб считался погибшим уже как несколько лет. Он пропал в апреле 2018 года, тогда ему было 58 лет. Последний раз предпринимателя видели отправляющимся в одиночестве на гору для лыжного спуска в Альпах. Спасатели искали его неделю, а после сочли мертвым, предполагая, что он провалился в пропасть или был завален снежной лавиной.

Однако только сейчас расследование немецкого телеканала RTL и журнала Stern выяснило, что Хауб жив и здоров. По их данным, он находится в Москве с любовницей Вероникой. Предполагается, что за три дня до исчезновения он связывался с ней по телефону.

При этом сама Ермилова в беседе с 5-tv.ru опровергла расследования изданий. По ее словам, их связывали рабочие отношения, и «никто к ней не сбегал».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 27-летнего актера нашли мертвым в лесной чаще Канзаса.