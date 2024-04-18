«Буйный больной»: Захарова об угрозе Эстонии «разнести» российские города

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем пригрозил «уничтожить» Ивангород и Печоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в беседе с 5-tv.ru заявление командующего силами обороны Эстонии Мартина Херема «разнести» российские города Ивангород и Печоры в случае «агрессии» РФ.

«Буйный больной», — кратко сказала дипломат.

Херем отметил, что эстонские силы в случае «агрессии» России уничтожат ее города, граничащие с республикой — это Ивангород и Печоры.

Он также заявлял, что главной целью страны он считает распад России, потому что это «большая и могущественная страна». Именно из-за этого, по его мнению, у соседних государств много «проблем».

Наилучшим вариантом развития русско-украинского конфликта он видит распад России на множество небольших государств, ранее рассказывал 5-tv.ru.