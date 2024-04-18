Одна страна: министр культуры России о том, чем Донбасс отличается от других регионов РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Она также отметила высокий уровень подготовки в творческих вузах новых областей.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заявила, что зрители на Донбассе ничем не отличаются от зрителей в остальных регионах, отвечая на вопрос о душевной потребности людей Донбасса автора и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Ланы Шевченко на пресс-конференции, посвященной 150-летию «Союза театральных деятелей».

«Да ничем не отличается Донбасс от всех остальных регионов в нашей стране. Хотят (жители Донбасса— Прим.ред) больших артистов, хотят известные постановки, говорят: „Привезите нам Вахтанговский театр“. Хотят любимых артистов по любимым советским фильмам, хотят классики для детей и большого количества детских спектаклей», — уточнила Любимова.

Министр культуры отметила, что мы одна страна. И даже когда у жителей региона было меньше возможностей увидеть артистов на своих сценах, они продолжали смотреть российское телевидение и интересоваться новостями театра.

«Мы едем к насмотренному зрителю, там очень крепкие вузы. Я сразу предупреждала наших коллег, когда мы начнем работать с академией Матусовского и академией Прокофьева, там очень профессиональные люди работали, и очень серьезно ребята готовятся. Там прям сильные, дипломные спектакли. <…> Люди трудились вопреки, но от этого еще более ожесточенно», — сказала министр.

Если у городов-миллионников был большой выбор, то здесь люди цепляются за возможность попасть на спектакли. И поэтому предстоит большая работа с культурной стороной нового региона.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что НМГ и РФПИ создали коммерческий фонд развития кино и анимации.