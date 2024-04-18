Подозреваемый в убийстве москвича на парковке объявлен в федеральный розыск

Фото: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Мигрант скрылся с места преступления и колесил по столице, меняя машины.

Уроженец Азербайджана, который напал с ножом на мотоциклиста в Москве, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в правоохранительных органах.

Речь о преступлении, совершенном на юго-востоке Москвы: 21-летний мигрант нанес ножом смертельные ранения жителю столицы, который сделал замечание из-за парковки автомобиля возле подъезда жилого дома.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц. На допрос в Следственный комитет доставлены отец и друг подозреваемого.

«Следователями столичного СК совместно с оперативными службами проводится обыск по месту жительства подозреваемого и иных лиц из числа его окружения. Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц», — говорится в сообщении столичного СК РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нашли в автомобиле мигранта, подозреваемого в убийстве москвича на парковке.