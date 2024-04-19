«Это предательство»: почему Сергей Зверев-младший винит отца в своей нищете
Пасынок Зверева заявил, что не может посещать никакие медицинские учреждения
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Молодой человек неоднократно жалуется на свою «тяжелую» участь.
Приемный сын знаменитого российского стилиста Сергея Зверева регулярно появляется в студиях шоу, чтобы рассказать о своей тяжелой участи. По его версии, 60-летний приемный отец «воспитывал» его только на камерах для публики, общались они на очень поверхностные темы.
Итог — Сергей Зверев-младший искренне считает, что все свалившиеся на него беды свалились из-за знаменитого стилиста. Кроме того, он считает, что если бы он не усыновил его, то и жизнь бы сложилась лучше.
Несмотря на то что Зверев-старший мало комментирует сложившуюся историю с приемным сыном, свою позицию он все равно обозначил.
В начале нулевых стилист заявил, что усыновил мальчика из детского дома в Иркутске. Тогда ребенку и поменяли имя — до появления в звездной семье ребенка звали Дмитрием. Страна наблюдала, как стилист появлялся на публике с сыном, посвящал его в свой образ жизни.
Известно, что у маленького Сергея были многочисленные проблемы со здоровьем. Зверев-старший потратил много времени и сил на то, чтобы хоть как-то восстановить здоровье пасынка. Однако все усилия стилиста остались незначительными для самого мальчика.
«Я говорю: ''Выбери, какое учебное заведение тебе по душе''. Он выбрал. Все. Я приехал, привез его, и он поступил. И мы его каждое утро собирали на занятия, давали ему деньги, собирали завтрак. Мы думали, что он учится. Он не учился ни дня», — признался давным-давно в одном из интервью Сергей Зверев-старший.
По его словам, пасынок сам не захотел взять свою жизнь в свои руки. Зверев-младший не захотел овладеть профессией, которая обеспечила бы его. Однако дело Зверев-младший так и не выбрал.
Так или иначе, на жизнь зарабатывать надо, все-таки мужчине уже 30 лет. Пользователи Сети делали предположение, что участие в резонансных шоу приносит Сергею немалый доход.
Зверев-младший без стеснения участвовал в диалоге о поиске родных биологических родителей. Сам стилист, кстати, воспринял это желание «предательством», как уверяет сам Сергей-младший.
По его мнению, его воспитание и участие в жизни мальчика были достаточно хорошими, чтобы он захотел отыскать биологических родителей.
«Он считает, что это предательство. Что воспитывали, а я… Я просто поинтересовался, узнал, увидел», — рассказал Сергей Зверев-младший.
Сергей Зверев-младший.
Кроме того, попытки построить свою собственную семью также не увенчались успехом у юноши. И в этом он вновь винит знаменитого отца.
Сергей-младший был женат дважды, первый брак не продлился и года. Известно, что знаменитый стилист был против этого союза, будучи уверенным, что избранница имеет исключительно меркантильные намерения.
«Я не приехал на его свадьбу, так как не верил в этот брак. И мое пророчество сбылось, их союз рухнул через несколько месяцев», — объяснил Сергей Зверев старший в интервью MK.RU.
Второй брак пасынка стилиста также разрушился. Официальных заявлений об этом не было, однако известно, что сейчас он живет в доме у лежачего мужчины и ухаживает за ним. Именно благодаря этому Сергею-младшему не приходится платить за аренду.
«Следующей его пассией стала провинциалка Юлия. Худенькая анорексичка с грязными волосиками, ей и лет-то уже много. Старшего сына забрал ее муж, а младшего — ее отец. Как я мог их благословить?», — негодует Зверев-старший.
У наследника знаменитого стилиста зарплата ниже минимального уровня прожиточного минимума. Он с трудом сводит концы с концами. Сергей-младший признается, что ему очень обидно принимать факт того, что почти оказался без крыши над головой.
Более того, если бы он остался в детском доме, то сейчас у него была бы своя собственная жилая площадь. Эту же точку зрения разделила с ним и его родная мать, которую он нашел благодаря одному из телешоу.
Подписчики Зверева-младшего в комментариях под несколькими постами в его личном блоге реагируют на его заявления касательно знаменитого отца и их отношений по-разному. Кто-то разделяет его позицию и считает, что ему надо поступать так, как хочет он сам.
Другие же призывают Зверева-младшего поступить более благоразумно — извиниться перед отцом за поведение.
Однако после того, как Сергей Зверев внес юношу в перечень «нежелательных» наследников в прошлом году, это представляется маловероятным.
«Он включил в какой-то список нежелательных наследников. Бороться, портить отношения из-за квартиры, из-за коробки, как говорится, не стоит», — заявил Зверев-младший.
В решении отца он винит его директора. По словам Сергея-младшего, она не раз клеветала отцу на сына и наоборот.
«Отец звонил: „Света мне сказала, что ты в ‚Олимпе‘, в отеле, с иглой ходишь, пьешь… Ты ко мне в квартиру вламывался“. Приплыли», — поделился сын стилиста.
Недавно он ошарашил публику заявлением, что его астма перешла в хронический бронхит. По его словам, иногда он закашливается аж до рвотного рефлекса.
Зверев-младший заявил, что из-за отсутствия прописки он не может обратиться в государственные медицинские учреждения, а пойти в платные не может себе позволить из-за отсутствия денег.
Живет сейчас Зверев-младший в подмосковной Коломне. По его словам, он очень верующий человек: юноша регулярно посещает святые места. Его знаменитый отец уже появляется на телеэкранах все реже и реже.
Вместе с тем обсуждения родительско-детских отношений никак не прекращаются. Во многом благодаря новым заявлениям на телевидении его пасынка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания.
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