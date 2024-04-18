«В рабочем режиме»: Путин провел встречу с пережившим покушение губернатором Чибисом

Чибис сообщил Путину, что восстанавливается после ранения уже на работе

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Глава региона выписался из больницы несколько дней назад.

Переживший покушение губернатор Мурманской области Андрей Чибис восстанавливается поле ранения уже на работе. Об этом глава региона рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи по видеосвязи.

Глава государства поинтересовался у губернатора о его самочувствии, тот, в свою очередь, поблагодарил и отметил, что восстановление проходит как надо и не отвлекаясь от работы.

«Восстанавливаюсь, но уже на рабочем месте, в рабочем режиме», — сказал Чибис.

В ходе беседы Чибис доложил о развитии региона за последние пять лет, а также рассказал о дальнейших планах и пригласил Путина на запуск порта «Лавна» под Мурманском, который должен состояться уже летом этого года.

Нападение произошло после встречи главы региона с местными жителями в Апатитах вечером 4 апреля. По предварительным данным, преступником является 42-летний житель города. Он арестован на два месяца. На допросе мужчина признался, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы. Ранее обвиняемый уже был судим за причинение телесных повреждений, но в прошлый раз они были легкого характера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Путин на совещании по паводкам раскритиковал губернатора Тюменской области.