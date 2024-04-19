Первые сморчки и строчки: как их правильно собирать и готовить

URA.RU: сморчки можно отличить от строчков по длинной и тонкой ножке

Фото: VCG / ТАСС

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Есть несколько признаков, отличающих между собой эти грибы.

С приходом весны начинает оживать и природа. В это время в лесу появляются и грибы. Одни из самых первых — сморчки. Эти грибы обладают поистине уникальным обликом и необычным вкусом.

Однако тут возникает сложность: иногда неопытные грибники могут путать сморчки со строчками. Примечательно, что строчки — это совсем иной вид этого семейства, который хоть и не ядовит, но его употреблять стоит с большой осторожностью. Как находить, очищать и готовить сморчки — рассказало издание URA.RU.

Как отличить сморчки от строчков

Сморчки обладают длинными и тонкими ножками. Строчки имеют толстую и широкую ножку с раздутой шляпкой;

Шляпка сморчков имеет много глубоких извилин, у строчков же она волнистая и бугристая;

Сморчки могут быть от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с серыми оттенками, а строчки обычно окрашены в желто-коричневые или бурые тона с красным отливом;

Сморчки могут быть от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с серыми оттенками, а строчки обычно окрашены в желто-коричневые или бурые тона с красным отливом; При разрезе сморчки оказываются полыми внутри, в отличие от строчков, которые содержат перегородки.

Где растут сморчки и когда их собирать

Сморчки можно встретить почти по всему миру, даже в Австралии. Эти грибы могут расти и в хвойных, и лиственных лесах, на полянах и опушках. Их даже можно обнаружить в городских парках и садах.

Сезон сбора этих грибов начинается с середины апреля. При этом период их плодоношения может продолжаться до июня. Так как сморчки достаточно хрупкие грибы, то они требуют внимательного обращения при их сборе и транспортировке.

Важно срезать грибы острым ножом у основания ножки;

Подготовьте ткань внутри корзины, чтобы положить туда грибы. Следите, чтобы шляпки не деформировались под весом других грибов;

Очистите шляпки грибов от грязи перед обработкой.

Как чистить и варить сморчки

Сморчки — условно съедобные грибы, поэтому понадобится обязательная тепловая обработка перед употреблением. Обратите внимание, что внутри шляпок грибов может скапливаться мусор и насекомые, поэтому необходимо тщательно промывать их.

Для этого положите грибы в широкую емкость ножками вверх, залейте подсоленной водой и оставьте на час, чтобы все лишнее всплыло на поверхность.

Затем отварите их в подсоленной воде в течение 20 минут, после чего промойте водой.

После варки сморчки обсушивают и нарезают для добавления в блюда. При этом ножки обычно удаляют из-за их посредственных вкусовых качеств.

Фаршированные лодочки из сморчков

Для приготовления этого блюда потребуется хорошо промыть грибы, отварить их, чтобы образовались полости внутри. Затем начините эти «лодочки» гусиной печенью.

Паста со сморчками

Для начала потребуется нарезать грибы кольцами и отварить их в течение десяти минут. После слейте бульон, но не полностью. Затем обжарьте грибы с луком, а потом потушите в бульоне еще десять минут.

Оставьте часть грибов для украшения, а другую измельчите в блендере. Добавьте в смесь мускатный орех, а потом выложите массу на сваренные спагетти. Украсьте блюдо целыми кольцами для подчеркивания ингредиента.

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