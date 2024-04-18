ЕСПЧ отклонил жалобу Филиппа Киркорова на запрет на въезд в Литву

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Власти страны запретили артисту пересекать их границу еще в 2021 году сроком на пять лет.

Народный артист РФ Филипп Киркоров так и не смирился с запретом властей Литвы на его въезд в их страну. Он подал апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако так жалобу отклонили.

«Суд установил, что оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении заявителя, не была произвольной или необоснованной», — сказано в сообщении ЕСПЧ.

Основной причиной отказа Киркорову во въезде в страну была названа его политическая позиция, а также отсутствие семейных и иных связей у артиста в Литве. Власти Вильнюса назвали артиста «представляющим угрозу национальной безопасности» государства. Какую угрозу он несет, они, конечно, не уточнили, но уверили, что это так.

Сам артист возмутился, что его беспочвенно лишили прибыли, а также не возместили деньги, потраченные на билеты. Он выразил свое мнение, что это решение было связано исключительно с политикой, но никак не с ним.

Напомним, что Киркоров попал в список нежелательных лиц Литвы в 2021 году сроком на пять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литва вернулась к закупкам зерна из России.