Ольга Бузова о браке с Тарасовым: «Никакие животные мне уже не страшны»

Ольга Бузова сказала, что после брака с Тарасовым ей не страшны дикие животные

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Бывшие супруги до сих пор не могут простить друг другу старые обиды.

Телеведущая и певица Ольга Бузова подколола бывшего мужа Дмитрия Тарасова в одном из телевизионных шоу на федеральном канале. Когда в передаче зашла речь о диких животных, то звезда сразу же вспомнила свой брак с футболистом. Ольгу спросили, могла бы она держать в своем доме дикого зверя, на что певица отшутилась.

«Мне уже никакие дикие животные не страшны после того, как я у себя дома несколько лет держала футболиста», — заявила Бузова.

Когда артистка узнала о том, что существуют психологи для животных, то очень удивилась и сказала, что некоторым мужчинам он также не помешал бы.

Бузова была замужем за Тарасовым с 2012 по 2016 год, после чего они со скандалом развелись. Позже спортсмен женился на модели Анастасии Костенко. У них уже четверо детей. Ольга, в свою очередь, встречалась несколько лет с блогером Давидом Манукяном. Но этому союзу не суждено было перерасти в семью.

Тарасов и Бузова до сих пор периодически делают выпады в сторону друг друга, из-за чего иногда возникают целые скандалы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как с годами менялся Дмитрий Тарасов.