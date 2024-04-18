Фото: Старков Владимир / ТАСС

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Молчание певицы сбивает поклонников с толку.

В начале нулевых проект Глюк’oZа стал для аудитории настоящей сенсацией: хиты, звучавшие почти везде, исполнял мультяшный персонаж девушки с доберманом. А ее голос казался не похожим ни на один другой. Так продюсер Максим Фадеев открыл отечественной сцене новую звезду — Наталью Ионову.

Их отношения представлялись публике как дружеские даже после окончания их официального сотрудничества. По словам Фадеева, он курировал только два первых альбома проекта — «Глюк’oZа Nostra» и «Москва».

Участие Натальи Ионовой в нашумевшей вечеринке блогера Насти Ивлеевой спровоцировало Фадеева на радиальный шаг: он заявил о перезапуске проекта Глюк’oZа, но только уже без участия певицы. Кто ее заменит — от аудитории пока что держится в тайне.

«В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы», — отреагировал Фадеев на участие Ионовой в фатальном мероприятии.

Фадеев обвинил Ионову в неподобающем поведении, и именно по этой причине захотел восстановить знаменитый проект в том виде и с тем образом, который был задуман изначально.

Стала ли «голая» тусовка последней каплей терпения Фадеева — неизвестно, ведь она не первая, с кем продюсер публично конфликтует из своих подопечных.

Он также заявил, что ему все равно на то, как Наталья Ионова отреагировала на его решение перезапустить проект. Справедливости ради стоит признать, что публично она действительно никак не комментировала эту новость.

Однако поклонники сделали предположение, что место Ионовой заменит Инстасамка, хотя она это отрицает. Поклонники знают лишь то, что новый трек «замененной» Глюк’oZы будет называться «Мыши». Фадеев в интервью KP.RU признался, что он действительно запланировал другой проект.

Однако это не мешает певице продолжать музыкальную деятельность, пусть уже и с новой командой.

«Намного лучше, чем попса»;

«Эксперименты в творчестве — это прекрасно»;

«Очень интересный и экспериментальный стиль» — реагируют поклонники Ионовой на ее новые работы.

Наталья, к слову, единственная, кто никак не прокомментировал свое присутствие на вечеринке. От нее не последовал ни извинений, ни объяснений, ни ответных обвинений.

После мероприятия она улетела отдыхать на Сейшелы, чтобы, по всей вероятности, хотя бы физически абстрагироваться от поднявшейся волны осуждения.

Дальше она продолжила активно делиться с подписчиками релизами новых треков, фотографиями из личной и публичной жизни.

Сам же Максим Фадеев счел глупыми и несуразными извинения даже тех, кто их публично принес. Продюсер заявил, что принявшие участие артисты таким образом всего лишь «переобулись».

По мнению Фадеева, куда резоннее было за записать раскаяния перед поклонниками в тех же самых костюмах, в которых они присоединились к «голой» тусовке.

Продюсер открыл на сцене много талантов за последние два десятилетия. Вместе с тем дружеские или хотя бы нейтральные отношения сохранить он стремится далеко не с каждым. В Сети за последние годы обсуждали его конфликты с иноагентами, участницами группы SEREBRO и Катей Лель. Новый скандал Максима Фадееева разгорелся теперь с Натальей Ионовой.

Следящие за конфликтом поклонники разделились в своих мнениях. Кто-то скептически отнесся к тому, что Фадеев решил возродить старый проект.

История знает мало случаев по-настоящему успешного перезапуска старых хитов. А кто-то всецело признал право продюсера творить все что угодно со своим же детищем.

«Это его лично дело. Захотел — забрал имя и проект», — отметил пользователь.

Насколько удачным будет возрождение Глюк’oZы — аудитория сможет судить уже 19 апреля. Продюсер объявил эту дату выхода песни обновленного проекта.

Вместе с тем многие подписчики в недоумении — как на сцене могут существовать два разных проекта под одним именем, ведь Ионова так и не сменила имя в социальных сетях и на платформах для музыки.

Возможно, после уже официального «соседства» идентичных проектов поклонники будут наблюдать новые витки скандала между Максимом Фадеевым и Натальей Ионовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк'oZа без певицы Глюкозы.