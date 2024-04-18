«Уничтожение памяти»: Россию не пригласили на церемонию в честь освобождения концлагерей

ФРГ выступила против участия РФ в церемониях по случаю освобождения концлагерей

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Ежегодные мероприятия приурочены к восстанию узников Бухенвальда.

Берлин отказался приглашать сотрудников посольства России в Германии на мероприятие в честь 79-летия со дня освобождения узников концентрационных лагерей. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что МИД России расценил этот шаг как провокационный выпад, в очередной раз демонстрирующий попытку уничтожения памяти и правды о Второй мировой войне, предпринимаемую Берлином.

Ежегодно Международный день освобождения узников нацистских концлагерей отмечается 11 апреля. Именно в этот день в 1945-м узники концлагеря Бухенвальд устроили восстание против фашистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова сказала об игнорировании Германией ноты России по преступлениям нацистов.