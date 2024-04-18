Церемониться не будем: МИД РФ предупредил Запад об ответе на конфискацию активов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Любые решившиеся на подобный шаг станут первыми кандидатами на попадание под контрсанкции.

Россия не намерена церемониться со странами Запада в случае, если они конфискуют российские активы. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Действия будут решительные, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима», — сказала она.

Любые решившиеся на приобретение таких финансовых инструментов, продолжила Захарова, будут являться первыми кандидатами на попадание под контрсанкции с последствиями для дальнейших перспектив своей международной деятельности. У России есть значительный объем средств Запада, которые рискуют получить ответ.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны G7 раскрыли планы на замороженные активы России. В частности, государства намерены сохранить активы России до возмещения ущерба Украины.