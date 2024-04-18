Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru

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Накануне в iMessage обнаружили уязвимость, которая может позволить хакерам получить доступ к гаджету.

В iMessage обнаружили уязвимость, которая может позволить хакерам получить доступ к любому iPhone. Данной информацией поделились разработчики одного из криптовалютных кошельков.

Они утверждают, что эту уязвимость можно купить в даркнете по цене около 187 миллионов рублей. Помимо этого, чтобы взломать устройство, владельцу гаджета даже не нужно переходить по каким-либо ссылкам.

В целях безопасности специалисты рекомендовали владельцам iPhone полностью отключить iMessage.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин считает, что пользователям не стоит беспокоиться, так как компания Аpple быстро устраняет такого рода недостатки и уязвимости.

По предположению Курочкина, таким образом хакеры могут узнать только ID-пароль или Face ID, однако на данный момент во многих гаджетах есть двухфакторная идентификация, которая не позволит мошенникам этого сделать.

Специалист отмечает, что сейчас в большинстве телефонов она стоит по умолчанию.

«Я думаю, Аpple при таком заявлении быстренько все устранит. Уязвимости везде всплывают где-то, их кто-то находит. Что касаемо российских пользователей, то iMessage не особо популярен.

Я просто знаю единицы людей, которые им пользуются. Сейчас все это заменили на другие мессенджеры, более удобные — Whatsapp*, Telegram», — рассказывает он.

Эксперт считает, что таким образом разработчики просто хотели привлечь к себе внимание. Описанной информации недостаточно для полноценного взлома аккаунта пользователя. В ином случае Аpple быстро исправит данную проблему и закроет нужные серверы.

«Сейчас оперативненько на стороне даже серверов это все закроют, и будет вопрос решен со следующим обновлением IOS», — уверяет Алексей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянка отсудила более 400 тысяч рублей у Applе за сломанный iPhone.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ