Фото: www.globallookpress.com / Li Genxing

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Чего добивается официальный Париж своими действиями?

Арест имущества россиян во Франции носит незаконный характер, ведь речь идет о частной собственности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал появившуюся информацию об аресте виллы под Биаррицем, принадлежащей российскому бизнесмену Артуру Очеретному.

«Любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов, является априори незаконным. Таким образом французские власти подрывают, собственно, основы своей правовой системы, мы это говорили уже неоднократно», — отметил Песков.

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