Мифы развеяны: какое идеальное время для употребления кофе

Фото: www.globallookpress.com / PIC

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Натощак пить вкусный напиток не рекомендуется.

Кофе — один из самых любимых напитков людей. Некоторые настолько любят ароматное кофе, что употребляют его чаще трех раз в день. Всегда ли это полезно и в какое время лучше пить кофе, объяснил кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с Радио 1.

Специалист объяснил, что действует напиток на людей по-разному: кого-то бодрит, а кого-то усыпляет. Бодрят именно ингредиенты, которые находятся в кофейных зернах, а не кофеин. Кстати, даже запах кофе способен эмоционально подготовить человека к трудовому дню.

Нарколог объяснил, что натощак употреблять крепкий напиток нельзя, так как в нем есть элементы, которые могут раздражать слизистую пищевода, а также повысить уровень кислотности в желудке. Лучше всего наслаждаться кофе через 10-15 минут после завтрака.

«В том, что кофе влияет на давление, есть доля истины — об этом говорят кардиологи. Но есть специалисты, которые говорят, что даже если у человека повышенный уровень давления, можно выпить кофе, потому что это никак не повлияет на тонус сосудов. Здесь имеет значение сама природа повышенного артериального давления, его причины», — отмечает Сараев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему зубы меняют цвет и как вернуть белизну улыбки.