Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Каких еще успехов достигли наши бойцы за сутки?

Российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

Кроме того, поражен склад боеприпасов и склады вооружения и топлива, уничтожены две пусковые установки комплекса С-300.

«В течение суток уничтожены: пункт управления оперативного командования ВСУ „Север“, две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ „Донецк“, склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, было нанесено поражение силе о технике противника в 126 районах.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по оценкам западных СМИ, фронт, который ВСУ удерживают из последних сил, может рухнуть уже летом.